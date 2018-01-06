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20 milyon kişinin maaşı arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı AGİ konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:39
20 milyon kişinin maaşı arttı

Asgari ücretteki yüzde 14.2 artışla birlikte 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi (AGİ) de arttı. Buna göre 2018'de en düşük AGİ 152.21 lira, en yüksek de 258.76 lira oldu. 

Nafakasını ödemeyen kocanın çocuk indirimi maaşından kesilecek. Evlatlık ve anne-babasını kaybeden torun için de indirimden yararlanılacak. Ücretli doğum iznine çıkıp da ücretinden gelir vergisi kesilenler de indirimden yararlanacak.

YETİM TORUN İÇİN DE AGİ ALINIYOR

Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin ücretli olması durumunda çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden bağlı olduğun eşin bildirimine dâhil ediliyor. Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eş yararlanabiliyor. Nafaka ödemesine karar verilmesine karşın yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin belgelendirilmesi durumunda çocuklar için indirimden yararlanamayacak.

AİLE DURUMUNU AGİ İÇİN BİLDİRİN

Ücretlilerin, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverene bildirimde bulunması gerekiyor. Evlenme, ölüm, boşanma gibi değişikliklerin işverene bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Sabah'ın haberine göre, asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler işverene bildirilen tarih itibariyle uygulanıyor. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkılan dönemde ücret alınması ve bundan gelir vergisi kesilmesi durumunda indirimden yararlanılabiliyor. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için indirimden yararlanılamıyor.

AGİ NE KADAR?

Bekar: 152.21 lira

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 186.66 lira

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 258.76

Evli, eşi çalışan: 152.21

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 175.04

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 197.88

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 243.54

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 258.78

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 09:39
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