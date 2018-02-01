20 katlı bina cayır cayır yandı

Görgü tanıkları ülkenin Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou kentindeki bir apartmanın 15. veya 16. katlarında yerel saatle saat 13.30 sıralarında yangın çıktığını ifade etti. Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binaya yayıldığı aktarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.