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20 gün boyunca bodrumda saklanmış!

Irak’ın Musul kentinin Eski Şehir bölgesinde çatışmalardan korunmak için bodruma saklanan bir çocuğun ancak 20 gün sonra gün ışığına çıkabildiği bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:36
20 gün boyunca bodrumda saklanmış!

Irak’ın Musul kentinin harabeye dönmüş sokaklarından gelen son görüntüler, aylardır süren çatışmalarda nasıl bir trajedi yaşandığını gözler önüne seriyor.

Bu trajik hikâyelerden birisinin kahramanı da, yerel bir televizyona konuşan ve ismi bilinmeyen Musullu bir çocuk.

Çatışmalardan korunmak için Eski Şehir bölgesinde bir bodrumda saklanan çocuk, 20 gün boyunca kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmış.

20 gün sonra gün ışığı görebilen çocuğun bir deri bir kemik kalmış bedenine dokunmak bile acı içinde bağırmasına yetiyor.

Eski Şehir’in taş üstünde taş kalmamış dar sokaklarında sık sık üstü örtülmüş cansız bedenlere rastlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), savaş sebebiyle kentten 900 bin kişinin evlerini terk ettiğini, binlerce sivilin de hayatını kaybettiğini bildiriyor.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:36
  1. Musul
  2. Irak
  3. Eski Şehir
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