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20 dakikalık dolu tarım alanlarını vurdu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:05
20 dakikalık dolu tarım alanlarını vurdu

Korkuteli’ne Bağlı Mamatlar Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu bölgedeki ekili tarım arazileri ile sebzelere zarar verdi. Kısa süre sonra hasadı yapılacak olan buğday ve arpa tarlalarındaki ürünün başakları da döküldü.

Bölge halkı kısa sürede etkili olan dolunun sebze ve tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek, mağdur olduklarını ve devletten yardım istediklerini söyledi.

Zararın, özellikle sebze, arpa ve buğday tarlalarında olduğunu dile getiren Köy Muhtarı Süleyman Taşkan, "Dolu, ekili sebze tarlasını bitirdi. Vatandaşın ekili arpa ve buğday tarlaları da büyük hasar oluştu. Devletin bir an önce bizlere gereken desteği vermesini istiyoruz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Korkuteli İlçe Müdürlüğü ekipleri de köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:05
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