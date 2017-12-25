Afrin operasyonu için 20 binden fazla asker emir bekliyor

TSK’nın Afrin operasyonu için bölgeye sevk ettiği asker sayısı 20 bini aştı.TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi Afrin ile sınırlı kalmayacak. Mehmetçik'in ÖSO ile yapacağı harekatlarla 170 kilometrelik hat terörden arındırılması bekleniyor. Batıda Afrin-Derballut, Kala Saman'dan başlayacak harekat, doğuda Zuviyan, Duveyr ve Fiyla'ya uzanacak. TSK, 40 kilometre derinliğe inecek. 340 köye sahip 500 bin nüfuslu Afrin, TSK'nın temizlediği en büyük yerleşim birimi olacak. Afrin için bölgeye sevk edilen asker sayısı 20 bini aştı. 15 bin ÖSO mensubu da hazır bekliyor.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; TSK'nın sınır ötesi harekatı Afrin'le kalmayacak. ÖSO ile ortak harekat ile 170 kilometrelik bölge terörden temizlenecek. Batı'da Afrin-Derballut, Kala Saman'dan başlayacak harekat, doğuda Zuviyan, Duveyr ve Fiyla bölgelerine uzanacak. 4 bin 500 kilometrekarelik güvenli alan oluşturulacak.



Suriye PKK'sı PYD, Kuzey'de Mera ve Azez bölgelerinden başlayarak İdlib'e uzanan koridor boyunca kıskaca alındı. Örgütün tek ikmal hattı olan ve rejimin kontrolündeki Nubbul ve Zehra'da ise PKK ile Suriye rejimi arasındaki gerginliğe paralel sorunlar yaşanıyor. Halep üzerinden terör işgalindeki diğer bölgelerle bağlantı sağlayan PKK, Suriye rejimi tarafından bu hat üzerindeki 3 noktadan çıkarıldı. Bostanpaşa, Höllük ve Eşrefiyye'den kovulan teröristler, Şeyh Maksut'ta mevzilendi.



RUSYA ESED İÇİN DEVREYE GİRDİ



PKK'nın Afrin ve Tel Rifat bölgelerinden çıkarılması konusunda Rusya devreye girdi. Halen Afrin ve Tel Rifat'ta askeri üsleri bulunan Rusya, terör örgütüne Afrin'i Esed rejimine teslim etmesi yönünde baskı uyguluyor. PKK, Rus generaller ve Savunma Bakanlığı temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, "Afrin'deki kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini ve Türk ordusu ile savaşa hazır oldukları" yönünde görüş bildirildi.

HAREKAT ASTANA SONRASI



Türkiye, İran ve Rusya öncülüğünde başlatılan Astana süreci devam ediyor. Taraflar arasında son görüşmeler 21 Aralık 2017 tarihinde başladı. Türkiye, Afrin'in Esed yönetimine devredilmesi konusundaki Rus planını, 7 yıldır süren Esed-PKK işbirliğini gerekçe göstererek geri çevirdi ve harekat kararlılığını yineledi.



EN BÜYÜK TEMİZ ALAN OLACAK



Afrin 3 bin 900 kilometrekarelik yüzölçümü ile TSK'nın terörden arındırdığı en büyük yerleşim birimi olacak. Toplam 340 köye sahip Afrin'de halen 500 binden fazla sivil yaşıyor. Afrin merkezle birlikte Minnag, Tel Rıfat, Horbul, Zuviyan, Fiyla ve Duveyr'e uzanan hat boyunca yer yer 40 kilometre derinliğe kadar inilerek 4 bin 500 kilometrekarelik alan PKK işgalinden kurtarılacak.



GERİ DÖNÜŞ YOK



Türkiye için öncelikli tehdit niteliği taşıyan Afrin ve uzantısı için sınır hattında teyakkuz hali sürüyor. Bir yandan El Bab Harekatı ve İdlib intikalinde etkin birimler sınır hattına mevzilendirilirken; diğer yandan İdlib, Fırat Kalkanı ve sınır hattındaki komuta kademesi de yeni takviyeler ile güçlendirildi. TSK bünyesinde görev yapan ve Afrin harekatı için bölgeye sevkedilen asker sayısı 20 bini aştı. Türk askerine ek olarak 15 bin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu da aynı amaçla hazır durumda bekletiliyor.



TERÖRE FIRAT KALKANI



Türkiye'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) Halep'e bağlı Cerablus, Çobanbey (Rai) ve Bab bölgesinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatının ardından bölgede güvenlik sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarelik alan harekatla terörden temizlenirken, DEAŞ'tan arındırılan Çobanbey bölgesinde ise mahalli polis gücü oluşturuldu.



PKK/PYD'YE DARBE VURULDU



4 ay önce kurulan Al Rai (Çobanbey) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Unsur Komutanlığı, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağladı. Münbiç bölgesinde PKK/PYD'ye gönderilecek tonlarca yaşama malzemesi ve ilaca el koyuldu. Ele geçirilen yaşam malzemesi ve ilaçların örgütün bölgedeki kamplarına gönderildiği kaydedildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde ise 41 kilogramı kubar olmak üzere 48 kilogram esrar bulundu. Sınır güvenliği konusunda da gayret sarfeden ekipler, Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan 63 göçmen ile 5 organizatörü yakaladı. Bu denetimlerle, uyuşturucu ticareti ve yasadışı sınır geçişlerden ekonomik fayda sağlayan PKK/PYD'ye darbe vuruldu.

GÜVENLİK DUVARINDA SONA GELİNDİ



Hatay'da yurda yasadışı geçişleri önlemek ve teröristlerin ülkeye sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-Suriye sınırına yapılan modüler duvar çalışmaları devam ediyor. Hatay il sınırlarında 230 kilometre uzunlukta yapılacak duvar çalışmalarında 220 kilometre tamamlanırken, son 10 kilometrelik bölüm için çalışmalar sürüyor. 4 metre yükseklikteki duvarın bazı bloklarında "Sınır Fiziki Güvenlik Projesi" kapsamında daha önce planlanan çerçevede "balistik kapı" inşa ediliyor.



KAPILAR ACİL DURUMDA KULLANILACAK



İnsani yardım, yaralı girişi, geri gönderme ve acil durumlar için kullanılacak kapıların inşası da sürüyor. Bazıları demir kapılarla kapanan söz konusu noktalar, hudut birliklerince 24 saat kontrol altında tutuluyor.

Yeni Şafak