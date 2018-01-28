20 bin ailenin kapı komşusu

Üstlendiği yöneticilik görevinden dolayı hemen hemen her site sakinine kapı komşusu kadar yakın olan Çetinsaya, ‘’Bu ülkede herkes ev sahibi olmalı’’ diyor. Meslek hayatında 40 yılı geride bırakan Süleyman Çetinsaya; mevcut çalışmaları, orta vadede hayat bulacak olan projeleri ve işlerinde başarıyı nasıl yakaladıklarını gazetemizin Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı’ya anlattı.

40 yıl öncesinden bugüne; gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla tanılırlıkta zirveye oturan Çetinsaya Ailesi, “Avrupa Konutları” markası ile markalı konut sektöründe de farklılıklara imza atmayı başardı.

Doğru lokasyonlarda konumlanma, ödeme dostu planlar, erken teslim, yüksek prim oranı ve güven faktörlerini bünyesinde toplayan şirketin faaliyetleri, artık İstanbul dışındaki yatırımcılar tarafından da dikkatle takip ediliyor. ‘’Standartları daima yukarı çekmeyi, lider ve örnek model olma görevini sosyal bilinçle yerine getirme gayreti içindeyiz’’ diyen Süleyman Çetinsaya, sektörün karşılaştığı zorlukları ve çalışma prensiplerini şöyle anlattı:

KALİTE VE KAZANÇ

Türkiye’de her yıl 700 bin konuta ihtiyaç var. Artaş İnşaat olarak amacımız milletimizin yaşam standartlarını yukarıya çekmek ve bizi tercih eden vatandaşlarımıza kaliteli yaşam alanları sunarken kazançlı bir yatırıma da imza atmalarını sağlamaktır.

FAİZ BÜYÜK GÖLGE

Türkiye’nin, inşaatta son yıllarda güçlü bir çizgi yakalamış olması bizler için önemli bir fırsat. Ekonomik veriler sektörün büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl ülke genelinde satılan konut sayısının 1 milyon 400 bin sınırını geçmesi bu yükselişi devam edeceğinin önemli işaretidir. Sektör olarak 2017 yılı konut satışlarından daha iyi sonuç alabilirdik. Ancak özellikle faiz oranlarındaki yükseliş seyri vatandaşların alım psikolojisini doğrudan etkilediğinden niyetlerin ertelenmesine neden oldu. Buna rağmen hükümetin ayağı yere basan mesajlar verip uygulamaya koymasıyla elde edilmiş bir sonuç var. Yine de faiz konusunun sektörün daha hızlı büyümesinin önündeki en önemli engellerden birisi olduğunu düşünüyorum.

GAYRİMENKUL GÜVENLİ LİMAN

Bu yıl öncelikle hükümetin düşük faiz oranlarıyla konut alımını kolaylaştıracak adımlar atacağına inanıyorum, böylelikle yatırımcının ‘güvenli liman’ olarak gördüğü gayrimenkule yatırımın devam edecektir. Ayrıca Türkiye bu yıl da, güçlü ekonomisi ve altyapısıyla inşaat sektöründeki yeni yatırımları ve diğer dinamikleriyle büyümesine devam edecektir. Talebin canlanmasıyla sektör oyuncularına yeni projeler için motivasyon kazanmış olacaktır.

ABARTIYA YER YOK

İnşaatta farklı nedenlerle maliyetler artarken alım gücü azalıyor. Bu gerçeği dikkate alarak konut konusunda da ihtiyaçlara göre hareket edilmelidir. Bizim projelerimizde müşterilerimizin her ihtiyacını karşılayacak bir planlama ile ilerliyoruz. Ne ortak alanlarda ne de konutun içerisinde abartıya yer vermiyoruz. Gereken ne ise onu yapıyoruz. Bizim için sağlamlık herşeyin önünde geliyor.

YÜKSEK AİDATA GEÇİT YOK

Tüm projelerimizin ilk iki yılında yönetimde yer alıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı olarak hiçbir projemde plansız ilerlemedim. Aidatların sakinlerimiz için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Bunu belirlerken her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Metrekare başına 1 lira 30 kuruştan 4 liraya kadar belirlenmiş bir aidat skalamız var. Bu projesine göre değişiyor. Yönetici olduğumuz sürece sosyal tesisinden temel hizmetlere kadar tüm detayları maksimum fayda minimum maliyet üzerinden planlayıp ilerliyoruz. Markamızı; kalite, güven ve memnuniyet üçgeni içinde konumlandırma gayretimiz var.

Süleyman Bey, “Sabah sekizden akşam en az sekize kadar çalışıyorum. Günümün 3-4 saati ofiste geçer. Haftada iki akşam evde yemek yerim. Bir arabam bir de evim var. Bakırköy’de müstakil bir evde oturuyoruz. Mutevazı bir hayatımız var. Haftasonu cumartesi günleri genellikle öğleye kadar ofiste oluyorum. Şantiyelere ise mutlaka giderim. Pazar günü giderken hanım arz ederse gelir” diyor.

"ÇALIŞMAYI AİLECE SEVİYORUZ"

3 oğlum var. Gökhan ve Serhan yanımda. Oğuzhan ise mühendis olacak. Şimdi hazırlık okuyor. Torunlarım da var. İnşallah yeniden dede olacağım. Yanımda olan oğullarım iş bölümü yaparak çalışıyor. Örneğin Vadistanbul, Kale ve Yamanevler projeleriyle Serhan doğrudan ilgileniyor. Gökhan ise diğerleri ile. Serhan’ın eşi gelinimiz Sare Hanım da projelerimizdeki sanal ofis uygulamaları ile iş hayatında yerini aldı. Sonuç olarak çalışmayı seven bir aileyiz.

‘WORKLAND' İLE HAZIR OFİS

Hazır ve sanal ofis yatırımcılığına da giren oğul Serhan Çetinsaya, önceki yıl ‘1.995 lira kira ile Maslak’ta ofis kiralayabilirsiniz’ diyerek yola çıktıkları projede5 şube hedefiyle yol alıyor. Maslak ile balayan süreç Vadistanbul , Ataşehir ,Ataköy ve Ümraniye projelerinde devam edecek. WORKLAND ofislerinin işletmesini yapan Serhan Çetinsaya’nın eşi Sare Çetinsaya ise, ‘’Girişimci ve kobilerin bu tip ofis birimlerine ihtiyacı var. Biz de sektörde kalıcı olmayı istiyoruz” dedi.

PROJELERDE SON DURUM

Başakşehir’de ‘ticari’ fırsatı

Teslimleri devam eden Başakşehir projesindeki ticari üniteleri 60 ay sıfır faiz fırsatı ile satışa sundu. Dükkânlarda depoların yer almasının ticaret erbabı için büyük kolaylık olduğunu söyleyen Çetinsaya, fiyatların ise 1 milyon 350 bin lira ile 4 milyon 540 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kale 2’de geri sayım

Kale Topkapı projesinde teslim için geri sayımın devam ettiğini dile getiren Çetinsaya, metrekare ortalaması 9 bin lira olan 270 daireden büyük bir çoğunluğunun sahiplerini bulduğunu söyledi.

Yamanevler, metrosuyla geldi

Ümraniye’de konumlanan Yamanevler projesinin temeli 2017’de atıldı. Satışa sunulan 600 dairenin 250’si sahiplerini buldu. Çetinsaya, “Bu projemizde yüzde 40 peşinat ödemesi yapanlara 36 ay sıfır faiz uyguluyoruz’’ dedi.

Vadistanbul daha canlı

Bulvar Etabındaki ofis ve AVM’nin dolmaya başlasıyla daha da canlanan Vadistanbul projesinin üçüncü etabı olarak inşa edilen Park projesindeki konutların yarısından fazlasının satışı tamamlandı.

Bahçe’de inşaat başladı

İstanbul’un en büyük konut projelerinden olan Halkalı Atakent’teki Tema İstanbul projesinin ikinci etabı Bahçe’de bloklar yükselmeye başladı. 360 dairenin yer aldığı butik projede lansman avantajları devam ediyor.

Ataköy’ün yıldızı oldu

E-5 karayolunun Atatürk Havalimanı’na en yakın kavşağında konumlanan Ataköy projesinde ise konut ve ofis blokları yer alıyor. Metrekaresi 9- 10 bin liradan satılan konutlar için devam eden kampanyada 36 ay sıfır faiz seçeneği öne çıkıyor.

Atakent, Avrupa Konutları mahallesine döndü

Küçükçekmece Halkalı’da inşa ettiği ilk üç projesi büyük ilgi gören şirketin, inşaatında sona yaklaşılan 4. etabının ilk bölümündeki daireler bir bir alıcısını buluyor. Başlangıç fiyatları 600-650 bin lira düzeyinde olan projede bugüne kadar yüzde 55’lik bir satış oranına ulaşıldı. Şubat sonunda anahtar teslimlerine başlanacak projenin diğer etapları ise önümüzdeki aylarda görücüye çıkacak.

Finans Merkezi’ne komşu

Ataşehir’deki finans merkezinin yanı başında yükselen dev blokta inşaat süreci devam ediyor. 50 bin metrekarelik inşaat alanı olan proje Haziran 2018’de bitirilmesi hedeflenirken, Çetinsaya Ailesi 150 milyon dolar değerindeki projenin bir kalemde satılması için yabancı yatırım fonlarından gelen teklifleri değerlendiriyor.

Arıcılar’da geri sayım

Şirketin önümüzdeki dönem için planladığı projeler arasında TEM lokasyonunun yeni serisi olacak ‘Avrupa Konutları Arıcılar’ öne çıkıyor. Söz konusu arazi üzerinde teknik çalışmalar devam ediyor.

KONUT İNŞAATI DIŞI FAALİYETLERİ

İnşaat sektörü haricinde turizm ve perakende sektörlerinde aktif şekilde yer alan Artaş, turizm alanında Best Western Citadel Hotel, Best Western President Hotel ve Radisson Blu Kayseri Hotel’i bünyesinde tutarken perakende sektöründe Armoni Park AVM, Arena Park AVM, Vadistanbul AVM ve Kayseri Park AVM’de faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, 6 binin üzerinde çalışanıyla da istihdama

katkı sağlıyor.

Son 2 yılda gerçekleştirdiği proje yatırımları

-Ümraniye-Yamanevler: 2.5 milyar lira

-Zeytinburnu-Topkapı: 390 milyon lira

-K. Çekmece Atakent 4: 485 milyon lira

-Vadistanbul 3: 500 milyon lira

-Tema İstanbul-Bahçe: 400 milyon lira

-Ataşehir projesi: 600 milyon lira

Anahtar teslimleri erken yapılıyor

İnşaatı seri halde bitirip maliklerin anahtarlarını bir an önce teslim etmeyi gelenek haline getirdiklerini söyleyen Süleyman Çetinsaya, “Biz, ailemize katılan herkesin mutluluğu için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, bu insanların bir kısmı kirada, bir kısmı borçlanmış, bir kısmı da bu daireleri evlenecek evlatları için alıyor. Bugüne kadar yaptığımız gibi inşaatı devam eden projelerimizde de erken teslimlere devam etmeyi planlıyoruz” müjdesini verdi. Avrupa Konutları imzalı projelerin anahtar teslim sürecinde ise son durum şöyle:

-Avrupa Konutları Başakşehir: Teslimler devam ediyor.

-Vadistanbul Park: Yaz aylarında.

-Avrupa Konutları Kale 2 : Ağustos 2018’de.

-Avrupa Konutları Atakent 4 -1. Etap: Mart 2018’de.

Ben olsaydım...

"Herkesin ev sahibi olması için ne gerekirse yapardım. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan barınma konusunda yapılacak kanuni düzenlemeleri gözden geçirip, hiç kimsenin şikayetçi olmayacağı bir planlama ile bugüne kadar ev sahibi olamayanları ev sahibi yapmak için kafa yorardım. Şirketimizin genel felsefesi de budur."

Süleyman Çetinsaya