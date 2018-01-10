2 yılda 1 milyarlık portföy

KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, kurulan 7 yatırım fonunun yönetilen 3 emeklilik yatırım fonu ve bireysel portföy yönetimi müşterileriyle portföy büyüklüğünü 1 milyar TL’nin üzerine çıkarmalarının çok önemli bir aşama olduğunu belirtti.

YENİ GİRİŞİMLER OLACAK

İki yılda bu noktaya gelmenin hem kurum hem de sektör için önemli bir başarı olduğunu kaydeden Özkan, bu başarının ardında, çalışanların üstün gayreti ve müşterilerin kendilerine olan inancı ve teveccühünün yattığını, bu nedenle ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi. Özkan, yakın dönemde yeni girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları kurma planları bulunduğunu kaydetti.