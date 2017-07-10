2 üniversiteye FETÖ operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 72 kişi için gözaltı kararı verildi. Çalışkan, gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR

Gözaltına alınanlara ilişkin suçlamalar, FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürütmek ve Bylock kullanıcılığı.