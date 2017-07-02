2 terörist yakalandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında gelen ihbar üzerine ilimiz Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Kargagediği mevkiinde Jandarma birimleri, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu iki kişi yakalandı. Yapılan ilk incelemede şahısların, Suriye doğumlu Cemal kod adlı A. M. ve yine Suriye doğumlu Ferhat kod adlı R. A. isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmış; teröristler silah ve teçhizatlarını Amonoslar bölgesinde bırakarak Afrin’e geçmeye çalışırken saat 04.00 sıralarında yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı” denildi.