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2 terörist yakalandı

Hatay’dan, Suriye’ye geçmek isteyen 2 PKK’lının yakalanması üzerine Hatay Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:46
2 terörist yakalandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında gelen ihbar üzerine ilimiz Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Kargagediği mevkiinde Jandarma birimleri, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu iki kişi yakalandı. Yapılan ilk incelemede şahısların, Suriye doğumlu Cemal kod adlı A. M. ve yine Suriye doğumlu Ferhat kod adlı R. A. isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmış; teröristler silah ve teçhizatlarını Amonoslar bölgesinde bırakarak Afrin’e geçmeye çalışırken saat 04.00 sıralarında yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı” denildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:46
  1. Suriye
  2. PKK
  3. KCK
  4. Hatay
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