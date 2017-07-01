2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası Rem Yaylası Karacehennem Ormanı mevkiinde barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 2 PKK’lı teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan arazi aramasında bulunan sığınakta veetkisiz hale getirilen teröristlere üzerinde 2 M-16 piyade tüfeği, 1 keleşnikof piyade tüfeği,3 el bombası, 143 adet 7,62 mm kaleşnikof mermisi, 146 5,56 mm M-16 piyade tüfeği mermisi, 5 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 M-16 piyade tüfeği, 1 örgüt mensubu kimlik kartı, 3 kod listesi, 5 fotoğraf, 1 dinleme cihazı, 2 hafıza kartı, 2 USB bellek, 1 rozet, 20 kilogram peynir, 50 kilogram un, 2 kasa domates, 7 kutu çikolata, 4 kutu bisküvi, 1 neşter ve 3 adet jilet ele geçirilmiştir" denildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, delil niteliği olabilecek malzemelerin ise muhafaza altına alındığı belirtildi.