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2 terörist öldürüldü

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap'da düzenlenen operasyonda 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:10
2 terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan, "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR
Müşterek operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:10
  1. PKK
  2. Şırnak Valiliği
  3. beytüşşebap
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