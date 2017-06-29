Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiği Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin, ’teslim ol’ çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor.