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2 terörist etkisiz hale getirildi

Doluküp köyü kırsalında silahlı İHA destekli düzenlenen operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:13
2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, biri terör örgütünün sözde üst düzey sorumlusu olmak üzere 2 terörist ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Merkeze bağlı Doluküp köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından merkez Doluküp köyü kırsalında silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli ortak yapılan operasyon kapsamında sabah saatlerinde 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde Tunceli merkez batı özel güç sorumlusu olduğu ve bölgede mayınlama görevini yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Tunceli
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