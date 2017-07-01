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2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde dün yapılan operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:59
2 terörist etkisiz hale getirildi

 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasında dün yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir terörist etkisiz hale getirildi, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, şarjörü ve tüfeğe ait 120 fişek ile el bombası ve av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Dicle ilçesi Kırkıpanar köyü Teke mezrası sınırları içerisinde bir grup terörist tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait el yapımı patlayıcı ateşleme/komuta düzeneği, büyük telsiz, el telsizi, 2 şemsiye, sırt çantası, panço, uyku tulumu, met, kamera, ses kayıt cihazı ve teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detayları ile örgütsel doküman ele geçirildi.

2 ton 650 kilogram amonyum nitrat

Ayrıca, Lice İlçesi Birlik Köyü sınırları içerisindeki Birkeleyin Çayı üzerindeki eski köprü ayağının olduğu yerde teröristlerce patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin gizlendiğine ilişkin alınan duyum üzerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, toprağa gömülü 5 jelikan bidon içerisinde 80 top kablo, 5 haki renkli kazak, 9 kutu 100'lük muayene eldiveni, 200 serum, 500 enjektör, 250 kutu antibiyotik, çok miktarda sargı bezi, ağrı kesici ilaç ve krem ile köprü bitişiğindeki menfez içerisine el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 50 kiloluk 53 torba içerisinde 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Ele geçirilen amonyum nitrat imha edildi.

Güvenlik güçleri tarafından önceki gün Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş. Teröristlerden ikisinin, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde alan sorumluları olduğu belirlenmişti.

 

Kaynak: AA

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:59
  1. PKK
  2. Diyarbakır
  3. Dicle
  4. Çat
  5. Lice
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