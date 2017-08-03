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2 terörist etkisiz hale getirdi

Tunceli’de üs bölgelerine saldırı için harekat halinde olan 2 terörist silahlı İHA ile yapılan atış sonucunda etkisiz hale getirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:44
2 terörist etkisiz hale getirdi

Tunceli merkeze bağlı Doluküp Köyü bölgesinde, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, silahlı İHA ile gerçekleştirilen atış sonucunda etkisiz hale getirildi.

02 Ağustos 2017 tarihinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Mardin Mazıdağı’nda 1 el yapımı patlayıcı, Hakkari Yüksekova’da 3 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 4 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Diyarbakır Dicle’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda, 1 el dürbünü, 36 tabanca fişeği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Şanlıurfa Ceylanpınar’da 2 el bombası, Van İpekyolu’nda 2 el bombası olmak üzere toplam 4 el bombası tespit edilerek imha edildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:44
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Şanlıurfa
  4. Tunceli
  5. Dicle
  6. Hakkari
  7. Yüksekova
  8. Van
  9. İpekyolu
  10. Ceylan
  11. Ceylanpınar
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