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2 terörist böyle enselendi!

Zeytin Dalı harekâtında Türk askeriyle yan yana çatışan Özgür Suriye Ordusu, Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:15
2 terörist böyle enselendi!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı tüm hızıyla devam ederken, Türk askeriyle yan yana çatışan Özgür Suriye Ordusu, Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı. Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:15
  1. Zeytin Dalı harekâtı
  • mazlummazlum1 sa önce
    ölüm korkusu yüzüne vurmuş
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