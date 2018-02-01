2 terörist böyle enselendi!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı tüm hızıyla devam ederken, Türk askeriyle yan yana çatışan Özgür Suriye Ordusu, Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı. Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.