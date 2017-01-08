2 Tabut daha İran'a gitti

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Fatimiyyun Tugayları mensubu 2 milis daha Suriye'deki çatışmalarda öldürüldü.

2 Tabut daha İran'a gitti
Eklenme: 08 Ocak 2017, 19:21
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İran Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'deki iç savaşa gönderilen Afgan asıllı milislerden oluşan Fatimiyyun Tugayları mensubu Sadık Zamani (18) ve Naim Gulami (29) Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Son bir hafta içinde Suriye'deki çatışmalarda 10 İran milisinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderilen İranlı milislerin yanı sıra Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun ve Pakistanlılardan oluşan Zeynebiyyun Tugayları da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alıyor. Tahran yönetimi, Suriye'deki çatışmalarda bugüne kadar aralarında generallerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin askerini kaybetti.

 
EtiketlerFatimiyyun TugaylarıTahran yönetimi
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