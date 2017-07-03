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2 Suudi Arabistan askeri daha öldü!

Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askerinin öldüğü belirtildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:39
2 Suudi Arabistan askeri daha öldü!

Suudi ArabistanHaber Ajansı SPA'da, ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Macid bin Ahmed Abdurrahman ve Muhammed bin Ömer el-Adyani isimli 2 askerin öldüğü haberi yer aldı.

Husilerle çatışmalarda dün de bir asker hayatını kaybetmişti. Son kayıpla Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 26'ya yükseldi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:39
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