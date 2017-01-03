2 şüpheli havalimanında kaçarken yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

2 şüpheli havalimanında kaçarken yakalandı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 15:11
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 Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi.

Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

 
EtiketlergözaltıOrtaköy
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