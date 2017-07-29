2 PKK'lı adliyede

Didim ilçesinde gözaltına alınan İngiltere vatandaşı Joseph A.R, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Mira Y.A. ile annesi Veselina P.R.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Veselina P.R.A ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın Adliyesine sevk edildi.