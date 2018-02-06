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Muhaliflere katılan PKK/YPG'li bütün bildiklerini tek tek anlattı

Suriye’de terör kuşağı kurmak isteyen ABD, PKK/PYD’ye tam 5 bin TIR ve 2 bin uçak silah verdi. Silahların önemli bölümü Afrin’e gidiyor. Afrin’e teslimat iki noktadan, Azez’de Mare ve Burseya, İdlib’de ise Kubtan Cebel, Atme ve Salve güzergahları üzerinden yapılıyor.

06 Şubat 2018 Salı 07:41
Muhaliflere katılan PKK/YPG'li bütün bildiklerini tek tek anlattı

Terör örgütü PKK’nın Tel Rıfat’ı işgali sırasında Afrin’de örgüt saflarında yer alan ve daha sonra muhalif gruplara katılan Cemil Karmo, örgütün silah ve cephane kaynağını ve rotasını deşifre etti. Örgütte bulunduğu dönemde yaşadıklarını anlatan Karmo, PKK’ya üç yıldır Afrin ve Azez bölgesinde bulunan ABD’lilerin silah ve cephane tedarikini sağladığını söyledi.

ONBİNLERCE SİLAH

Karmo, 2014 yılında ‘Military Operation Command’ (MOC) adı altında Suriyeli muhalif gruplara silah sevkiyatını tamamen kontrol altına alan Pentagon’un anlaşmalı gruplara verdiği Nissan ve Toyoto marka araçlarla birlikte her türden on binlerce silah ve tonlarca cephaneyi Afrin’e aktardığını anlattı. Karmo, Azez’den yapılan teslimatların Mare ve Burseya bölgelerinden, İdlib teslimatının ise Kubtan Cebel, Atme, Salve güzergahlarından gerçekleştirildiğini ifade etti.

HİÇ DOLAŞMADAN AFRİN’E

PKK işgalindeki Azez’e bağlı Ayn Dakne köyünde 2 örgüt elebaşını öldürerek muhaliflere katılan Karmo, “Mera-Şeyh İsa bölgesinden PKK’ya yapılan bazı teslimatlara bilfiil şahit olduğunu” söyledi. Karmo, Aynel Arap, Kamışlı hattından Afrin’e geçecek bazı PKK’lıların rejim bölgesini hiç dolaşmadan Münbiç sınırından Pentagon tugayları aracılığı ile Afrin’e geçirildiğini de belirtti.

Karmo Afrin’de kaldığı dönemde PKK, ABD ve Esed rejimi arasında yaşanalara dair bilgiler verdi. PKK’yı halkın düşmanı olarak nitelendiren Karmo şunları anlattı: “Bazı dönemler kamplarımıza batılı uzmanlar geliyordu. Esed istihbaratı ve rejim üst düzey komutanları Afrin’in ziyaretçileri arasında yer alıyordu. Kamp ve cephe hattına gelen yabancılarla konuşmak kesinlikle yasaktı.”

30 BİN AFRİNLİ EĞİTİLDİ

“PKK envanterinde 2014-2017 yılları arasında askeri eğitim verilen Afrinli sayısı 30 bin olarak gözüküyor. En büyük kampı Kefer Cenne’de, ikinci büyük kampı ise Bas el Haya’da kurdular. PKK’ya ABD tarafından dahil edilen ve Cemal Maruf tarafından yönetilen Ceyş el Suvvar grubunun merkezi karargahı ise Tel Rıfat’ta Ceyş el Hilal Kampı adıyla inşaa edildi.

ABD GÜDÜMÜNDE GRUPLAR

Öte yandan 2015 yılından beri Dera ve Reyhanlı da muhaliflere yardım bahanesi ile kurulan MOC adlı yapıya ek olarak ABD maaş, silah, cephane ve tüm donanımları doğrudan karşılayıp Pentagon’a bağlı hareket eden gruplar kurdu. Liva 51, Mutasım ve Fırkat el Hamza isimli askeri tugaylar halen ABD güdümünde ve muhalif bölgelerde faaliyet yürüyor. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 07:41
  1. PKK
  2. YPG
  3. Afrin

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  • turkturk2 sa önce
    ajan olmasin bu adamlae bilerek YEMLIYORLAR .. AMAC ZAMAN KAZANMAK AKIL BULANDIRMAK OOLMASINN
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