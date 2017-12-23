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2 milyon esnafa ucuza ikinci dükkan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaklaşık 2 milyon esnafın sanal ortamda ucuza ikinci dükkanlarını açabilmeleri için harekete geçiyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:48
2 milyon esnafa ucuza ikinci dükkan

Esnafın elini güçlendirecek çalışma ile 2018 yılında esnafa e-ticaret ve düşük maliyetli kargo desteği verilecek.

ESNAFIN REKABET GÜCÜ ARTACAK

Gelişen teknoloji, yaygınlaşan AVM kültürü ve büyük zincirlerin arasında sıkışarak rekabetin çok gerisinde kalan yaklaşık 2 milyon esnafın imdadına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetişti. Bakanlık esnafın mal ve hizmetini sokak arasından çıkartıp ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ve satışı için çalışma başlattı. Esnafın sanalda ikinci dükkanını açmasına yardımcı olacak çalışma kapsamında çok sayıdaki e-ticaret platformları ile işbirliği yapılacak. Çalışmanın en büyük partneri ise PTT olacak.

ESNAFA UCUZ e-TİCARET GELİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarların piyasa şartlarına karşı korunması ve rekabet edebilmesi için düşük maliyetli e-ticaret çalışması başlattı…

Esnafı büyütüp tüccar, tüccarı da büyütüp sanayici yapmayı hedefleyen Bakanlık, esnaf ve sanatkarların elektronik ticaret mecrasında kendilerini rahatça ifade edebilmeleri için kesenin ağzını açacak.

ESNAF İKİNCİ DÜKKANINI SANALDA AÇACAK

Bakanlık 2018 yılında yürürlüğe sokmayı planladığı çalışma kapsamında esnaf ve sanatkarı sokak arasından öncelikle İnternet ortamına taşıyacak. Esnafın e-ticaret platformlarında da kendilerine dükkan açmaları için gereken tüm masraflar karşılanacak.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI EĞİTİLECEK

Sayıları 2 milyona yaklaşan esnaf arasında e-ticaret ortamına uzak olanlara yönelik bir nevi danışmanlık eğitimi kapsamında yönlendirme eğitimlerinin de verilmesi gündemde. Bu eğitimlerde e-ticaret ortamında karşılaşılabilinecek olumsuzluklara ve alınması gereken önlemlere de dikkat çekilecek.

PTT İLE UCUZ KARGO İMKANI

Esnaf ve sanatkarların elektronik ticaret mecrasında daha fazla ticaret yapar hale getirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında PTT ile de işbirliği yapılacak. PTT ile yapılacak işbirliği kapsamında esnafa ucuz kargo imkanı gibi farklı avantajlar tanınacak.

2018'İN İLK ÇEYREĞİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Yaklaşık 2 milyon esnafı kapsayacağı öngörülen uygulamanın 2018'in ilk çeyreğinde başlatılması planlanıyor. Çalışma ile esnaf daha geniş kitlelere daha az maliyetlerle ulaşma imkanı elde edecek. Bakanlık önümüzdeki günlerde çalışmanın detaylarını bir lansman ile duyuracak.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:48
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