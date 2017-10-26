2 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye gönderildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan yatla Ezine ilçesinin Dalyan bölgesine getirilen uyuşturucunun buradan alıcılar vasıtasıyla Türkiye piyasasına sürüleceği ihbarıyla harekete geçmişti. Jandarma ekipleri, uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı ’Deep İsland’ adlı, Geyikli’de konuşlu yata operasyon yapmıştı. Operasyonda, uyuşturucuyu yattan indirirken jandarma ekiplerini gören şahıslar olay yerinden kaçmış, A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca operasyonda 1 yat ve 3 araç ile değeri yaklaşık 2 milyon dolar olan 300 kilogram esrar ele geçirilmişti. Jandarmada 6 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda ekiplerin yaptığı operasyon sonucu M.B., A.B ve C.T. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri tamamlanan zanlılar, Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi.

300 kilogram esrarın genetiği ile oynanarak "skank" tabir edilen uyuşturucuya dönüştürüldüğü, esrardan 4-5 kat daha etkili olduğu öğrenildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu tespit edildi.