2 kuruşluk borcu için 30 TL harcadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ihtiyaç kredisinden kalan 2 kuruşu ödemesi için bankadan mesaj gönderilen veteriner hekim, borcunu ödemek için 25 dakika sıra bekleyip 30 TL masraf etti. Banka, 100 TL parayı bozamayınca veteriner hekime 2 kuruşluk dekont verip borcunu sildi.



Veteriner Hekim Gökhan Harbiyeli'ye (32) geçen yıl cep telefonu aldığı mağazada ihtiyaç kredisi kullandırıldı. Bin 300 TL’ye aldığı telefonu 12 taksit halinde bankaya ödeyen Harbiyeli, 0,02 TL’lik taksit bakiyesinin ödenmediğiyle ilgili cep telefonuna banka tarafından gönderilen mesajla şaşkına döndü.

Harbiyeli durumu anlamak için hemen banka müşteri hizmetleriyle iletişime geçti. 'Havale yapabilirsiniz' cevabını alan Harbiyeli, bu defa havale olarak en az 2 TL ödenmesi gerektiğinden yine borcu olan 0,02 kuruşu ödemedi. İş yerinden izin alarak şubeye giden Harbiyeli, şubede 0,02 kuruş borcu için 100 TL verdi. Banka personeli ise bozuk paralarının olmadığını belirtti. Şaşkınlık içerisinde saatlerce 0,02 kuruş borcunu ödemek için uğraşan Harbiyeli, banka tarafından kendisine borcunun ödendiğine dair verilen dekont ile rahatlayarak borcundan kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

"2 kuruş için EFT yok"

Başından geçen 0,02 kuruşluk gecikmeli borcu yüzünden yaşadığı sıkıntıyı, kimi zaman gülerek kameralara anlatan Harbiyeli, “Bir yıl önce bir mağazadan anlaşmalı bankalarından ihtiyaç kredisi kullandırmak şartıyla taksitli telefon aldım. Geçen ay itibariyle taksitlerim bitti kapattım. bugün ise bankadan telefonuma bir mesaj geldi. ‘0,02 TL’lik borcunuz bulunmaktadır. Ödemediğiniz takdir faiz işlemeye devam edecektir. Gelin borcunuzu ödeyin’ diye. Ben de bunun üzerine bankayla en az on dakika görüşme yaptım. Yani 'bunu havale ile EFT ile göndersem kabul olur mu?' Tabi dediler EFT yapın. Ben de hemen 0,02 TL’lik EFT yaptım kabul etmedi. En az 2 TL’lik EFT yapılması gerekiyormuş. Ben de bunun üzerine tekrar aradım bankayı, ‘bizi ilgilendirmiyor beyefendi, bunu ödemeniz gerekiyor. O zaman şubeye gidip ödeyin’ dediler. Ben de bir vatandaş olarak 0,02 TL’lik borcumu ödemek için şubeye geldim. Borcumu ödeyebilmek için saatlerce uğraştım. Bu borç için bana bir mesaj atıldı. İki defa onar dakika telefon görüşmesi yaptım. İş yerimden izin aldım. Buraya kadar yakıt harcadım. 25 dakika burada sıra bekledim. Ve sonunda sıram geldi. Dekontu kesip imzamı aldı. Teşekkür edip gönderdi. Almadılar parayı. Neden? Çünkü paraları yokmuş. Doksan dokuz lira 98 kuruş geri vermesi gerekiyormuş ama bozuk parası yokmuş. Veremezmiş bu kadar bozuğu. Peki veremediğiniz bozuğu neden bizden istiyorsunuz” dedi.

"Üzerimden yük kalktı"

Bankadan çıkışta 0,02 kuruşluk borcunu ödemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Harbiyeli, “Çok mutluyum borcumu kapattım. Ferahladım. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Çünkü üzerimde büyük bir yük olarak duruyordu bu 0,02 kuruş. Ama artık borcum yokmuş. 0,02 TL’yi kendi kasalarından ödeyerek bana bir makbuz verdiler. Böylelikle artık borçsuz bir vatandaş oldum. 0,02 TL borçtan kurtulmuş oldum. Mutluluğuma ve heyecanıma diyecek yok artık” diye konuştu.

"30 TL masrafım oldu"

0,02 TL borcu ödemek için ise 30 TL masraf ettiğini söyleyen Harbiyeli, “İş kaybımız var. İş yerinden izin aldım. Buraya kadar yakıt harcadım. Bunun için iki defa onar dakika telefonla görüştüm genel merkezleriyle ve burada da 25 dakika sıra bekledim. 0,02 kuruşu ödemek için 30 TL harcamışımdır” dedi.