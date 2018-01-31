2 kızı ve 4 torunu aynı anda kayboldu! Polise gidince hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da ayı anda ortadan kaybolan 2 kızı ve 4 torunundan 11 gündür haber alamayan çift, emniyete gittiklerinde şaşırtan gerçeği öğrendi. Polisten kızlarının "kendi isteğimizle" gittik dediklerini öğrenen çift, kızları ve torunlarının geri dönmesini bekliyor.



Olay, Serik ilçesinde 20 Ocak akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki Duran ile 51 yaşındaki Emine T. çiftinin beraber yaşadıkları küçük kızları G.T. cumartesi akşamı 3 yaşındaki oğlunu parka götürmek için 10 dakikalığına dışarı çıkacağını söyledi. Evden çıkan kızı ve torunundan bir müddet haber alamayan baba, küçük kızının ablası A.Y.'nin yanına gittiğini düşünerek, eşi Emine T. ile birlikte A.Y.'nin evine gitti. Burada diğer kızını da göremeyen çift, kızlarının telefonunu aramasına rağmen açmaması üzerine, durumu polise bildirdi.

Çift, A.Y. (25) isimli kızının üç çocuğu ve eşinden ayrı yaşayan kızları G.T.'nin (23) bir çocuğuyla ortadan kaybolduğunu söyledi.

"Parka gidiyorum demişti"

11 gündür kızlarından ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Baba Duran T., bir süre önce eşinden ayrılan kızı G.T ve torunu U.'nun (3), Serik ilçesindeki evinde yanlarında kalmaya başladığını belirterek Kızı G.T'nin, cumartesi akşamüzeri oğlu U.'yu hava alması için evin önüne çıkarttığını söyledi. Birkaç saat geçmesine rağmen eve dönmediği için kızını aradığında telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Duran T., "Evimize 1 kilometre kadar mesafede Akçaalan Mahallesi'nde oturan diğer kızım A.Y.'yi aradım. Telefona bakmaması üzerine kızımın evine gittim. Kapı kapalı ama anahtar üzerindeydi. Kapıyı açınca evde kimsenin olmadığını gördüm ve damadım A.Y.'yi aradım. Damadım, akşam yemekten sonra eşi ve çocuklarını evde bırakarak kahvehaneye gittiğini söyledi. Belki çocuklarla birlikte yakınlardaki parka gittiğini düşündüğüm ve damadımı telaşlandırmamak için ilk başta bir şey söylemedim. Bir süre sonra eve gelen damadımla birlikte kızlarımın gidebileceği her yeri aradık fakat bulamadık. Pazar sabahı damadımla birlikte Serik Merkez Polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Kızlarımdan ve 4 torunumdan, cumartesi akşamından beri haber alamıyorum" dedi.

"Ceplerinde 1 kuruşları bile yok, onları götürdüler"

Anne Emine T. ise daha önce Muğla’dan Antalya’ya gelip kızı A.Y.'nin yanında 11 ay kalan bir kadının akıllarını çeldiğini öne sürdü. Emine T. "Ceplerinde 5 kuruş para yok, onları götürdüler" dedi.



Öte yandan polise başvurduklarını da söyleyen Emine T., kızların polislere verdiği ifadede, "kendi isteğimizle" gittik dediklerini öğrendiklerini söyledi. Çift şimdi, 2 kızı ve 4 torununun geri dönmesini bekliyor.