Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 kez gazi olan polisten ağlatan Afrin açıklaması

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye karşı mücadelede iki kez gazi olan özel harekat polisi Erol Ay, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na da gönüllü katılmak istediğini söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 09:18
2 kez gazi olan polisten ağlatan Afrin açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Merkezi'nin F16 uçaklarınca bombalaması sonucu gazi olan özel harekat polisi Erol Ay'a "Devlet Övünç Madalyası" verdi.

Karaloğlu, terör örgütü PKK ile mücadelede gazi olan özel harekat polisi Erol Ay'ın, 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Merkezi'nin F16 uçakları tarafından bombalanması sırasında bacağından yaralandığını ve ikinci kez gazi olduğunu söyledi.

Ay'ı "iki defa gazi olmuş bir kahraman" olarak nitelendiren Vali Karaloğlu, "Onların cansiperane gayretleriyle devletimiz ayakta. Gazimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize de uzun ömürler versin." dedi.

İki kez gazi olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Ay ise, eğitimci olarak Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) bir süre görev yaptığını söyledi. Azez bölgesinde emniyet teşkilatının oluşturulmasında katkı verdiğini ifade eden Ay, "Şanlı şerefli ordumuz Afrin'de mücadele başlattı. İki kez gazi oldum. Kolum da bacağım da kopsa hiçbir karşılık beklemeden Afrin'de görev almaya hazırım." diye konuştu. Özel harekat polisinin bu sözleri sosyal medyada gözyaşlarıyla paylaşıldı...

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:18
  1. Antalya
  2. gazi
  3. Erol Ay
  4. ÜLKE'DE BUGÜN Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınadı
    1. Amerika Suriye'de kimyasal silah..
    2. Borsa İstanbul piyasaya düşüşle başladı
    3. Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa..
    4. CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o..
    5. Beşiktaş'ta Özbiliz ayrılıyor!..
    6. Karabağlar ilçesinde kafede sandviç..
    7. Kritik tepe ele geçirildi! 4 ÖSO..
    8. Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini..
    9. Vincent Janssen'in dönüş tarihi..
    10. Fatih Terim neşteri vuruyor
    11. Ticaretin yeni rotası: Asya-Pasifik
    12. Buğday sapından ısı yalıtım malzemesi..
    13. Kaplan: Kovanlarına takviye yapılmazsa..
    14. Katil İsrail Batı Şeria'da bir..
    15. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    16. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    17. İstanbul Kartal’da bir gecekondu alev..
    18. Lübnan'dan İsrail'e sert cevap
    19. ﻿Fiyatlar düşecek algısı yanlış,..
    20. 'Mahmut Uslu, Başkan Yıldırım'ı..
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı