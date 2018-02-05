2 kez gazi olan özel harekat polisinden duygulandıran 'Afrin' mesajı

PKK ve FETÖ'ye karşı mücadelede iki kez gazi olan malulen emekli özel harekat polisi Erol Ay, görev verilmesi halinde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak istediğini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Merkezi'nin F16 uçaklarınca bombalaması sonucu gazi olan özel harekat polisi Erol Ay'a "Devlet Övünç Madalyası" verdi.

Karaloğlu, terör örgütü PKK ile mücadelede gazi olan özel harekat polisi Erol Ay'ın, 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Merkezi'nin F16 uçakları tarafından bombalanması sırasında bacağından yaralandığını ve ikinci kez gazi olduğunu söyledi.

Ay'ı "iki defa gazi olmuş bir kahraman" olarak nitelendiren Vali Karaloğlu, "Onların cansiperane gayretleriyle devletimiz ayakta. Gazimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize de uzun ömürler versin." dedi.

İki kez gazi olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Ay ise, eğitimci olarak Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) bir süre görev yaptığını söyledi. Azez bölgesinde emniyet teşkilatının oluşturulmasında katkı verdiğini ifade eden Ay, "Şanlı şerefli ordumuz Afrin'de mücadele başlattı. İki kez gazi oldum. Kolum da bacağım da kopsa hiçbir karşılık beklemeden Afrin'de görev almaya hazırım." diye konuştu.

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da hazır bulunduğu törene Ay'ın eşi Ayşe ve 12 yaşındaki oğlu Batuhan da katıldı.