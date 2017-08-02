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2. kattan düşen inşaat işçisi ölümden döndü

Samsun’da başı dönerek dengesini kaybeden inşaat işçisi 2. kattan toprak zemine düşerek yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:38
2. kattan düşen inşaat işçisi ölümden döndü

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Ulgazi TOKİ Konutları’ndaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Muhammet K., inşaatta kalıp çizimi yaptığı sırada iddiaya göre başı döndü. Baş dönmesi nedeniyle dengesini kaybeden Muhammet K., 2. kattan toprak zemine düştü. Düşmenin etkisiyle başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan inşaat işçisi, diğer işçilerin yardımıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:38
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. TOKİ
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