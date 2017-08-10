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2. kattan atladı, itfaiyenin açtığı branda kurtardı

Malatya’da 2. kattan atlayan şahsı itfaiyenin açtığı branda kurtardı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:20
2. kattan atladı, itfaiyenin açtığı branda kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Çilesiz yolu Özlem Sitesi B Blok’ta girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen İsmet Y. (60), 2. kattaki evin balkonuna çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bağırarak yaşamak istemediğini söyleyen İsmet Y., ailesinin tüm çabalarına rağmen ikna edilemedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ve polis ekipleri tarafından da ikna edilemeyen şahıs, meraklı kalabalığın şaşkın bakışları arasında aşağıya atladı. Aşağıda branda gererek önlem alan itfaiye ekipleri, şahsı yere çakılmaktan kurtardı. Brandanın üzerine düşen İsmet Y., polis aracına binmek istemeyerek polislere zor anlar yaşattı. Şahıs, önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:20
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