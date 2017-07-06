Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 katlı ev yangında kül oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:28
2 katlı ev yangında kül oldu

Kınık köyünde 34 yaşındaki Mehmet Örenbağ’a ait 2 katlı evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kimsenin evde olmadığı sırada evin 2’nci katında başlayan yangını fark edenler durumu itfaiyeye ve ev sahiplerine haber verdi. Köy halkı yangına müdahale etmeye çalışırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, Sandıklı Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, evdeki eşyalar da tamamen yandı.

Yangın sonrası evsiz kaldıklarını söyleyen Mehmet Örenbağ, “İş yerinde çalışırken ’eviniz yanıyor’ diye bilgi verdiler. Geldiğimde evimiz tamamen yanmıştı. Bütün eşyalarımız da evle birlikte yandı. Eşim, iki çocuğum ve babam evsiz kaldık" dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:28
  1. Afyon
  2. Kınık
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir dünya yıldızını böyle duyurdu!
    1. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    2. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    3. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    4. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    5. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    6. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    7. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    8. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    9. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    10. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    11. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    12. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    13. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    14. Çorum’da ekili arazide yangın
    15. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    16. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    17. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    18. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    19. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    20. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'