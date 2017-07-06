2 katlı ev yangında kül oldu

Kınık köyünde 34 yaşındaki Mehmet Örenbağ’a ait 2 katlı evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kimsenin evde olmadığı sırada evin 2’nci katında başlayan yangını fark edenler durumu itfaiyeye ve ev sahiplerine haber verdi. Köy halkı yangına müdahale etmeye çalışırken olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, Sandıklı Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, evdeki eşyalar da tamamen yandı.

Yangın sonrası evsiz kaldıklarını söyleyen Mehmet Örenbağ, “İş yerinde çalışırken ’eviniz yanıyor’ diye bilgi verdiler. Geldiğimde evimiz tamamen yanmıştı. Bütün eşyalarımız da evle birlikte yandı. Eşim, iki çocuğum ve babam evsiz kaldık" dedi.