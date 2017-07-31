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2 kadına 400 hindi palazı verildi

Kırklareli’de Hindi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında köylü iki kadına 400 hindi palazı verilerek bir yıllık yemleri karşılandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:39
2 kadına 400 hindi palazı verildi

İl Özel İdaresi kaynaklı Hindi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Kırklareli Merkez İlçesi Çukurpınar Köyünde ikamet eden iki kadın yetiştiriciye Haziran ayı içerisindetoplamda 400hindi palazı verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Hindi palazlarının bakım beslenmesi yetiştiricilere ait olup, süresi iki yıl olan projede, ilk yıl hindi palazları ve yem projeden karşılandı. İkinci yılda ise en az ilk yılın yarısı kadar hindi palazı ve yemi yetiştiricilerin öz sermayesiyle alınacak. Hindiler beş-altı ay bakıldıktan sonra Aralık ayının içerisinde satışı planlanıyor" denildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:39
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