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2 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

ByLock kullandığı ve örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:59
2 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün Kırklareli ve İstanbul'da operasyon düzenledi.

Operasyonda A.O. ve Z.G'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Daha önce de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ve yine örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla aralarında öğrenci, emekli ve işçilerinde bulunduğu B.Ç, F.E, M.K, S.B, S.K, E.S, H.S, N.Y, E.D, B.B, B.T. ve B.K gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:59
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Kırklareli
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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