2 ilde güvenlik gerekçesiyle flaş karar… Okullar 12 Şubat’a kadar tatil

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur."

HATAY'IN 4 İLÇESİNDE DE BİR HAFTA TATİL

Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde yarıyıl okul tatilinin bir hafta daha uzatıldığı bildirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerde bulunan okullarda yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.