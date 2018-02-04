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2 ilde güvenlik gerekçesiyle flaş karar… Okullar 12 Şubat’a kadar tatil

Güvenlik gerekçesiyle Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı, Kumlu, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.

04 Şubat 2018 Pazar 21:14
2 ilde güvenlik gerekçesiyle flaş karar… Okullar 12 Şubat’a kadar tatil

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur."

HATAY'IN 4 İLÇESİNDE DE BİR HAFTA TATİL

Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde  yarıyıl okul tatilinin bir hafta daha uzatıldığı bildirildi.  Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve  Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerde bulunan okullarda yarıyıl  tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı  ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre  içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir."  ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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