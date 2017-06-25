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2 ilde 6 terörist öldürüldü

Teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada teröristler ölü olarak ele geçirildi. Erzincan’da ise 4 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte ölü ele geçirildi.

25 Haziran 2017 Pazar 11:43
2 ilde 6 terörist öldürüldü

Van’da şehre eylem yapmak için gelen teröristlere 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada teröristler ölü olarak ele geçirildi. Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

25.06.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda ilimiz İpekyolu ilçesi Selim bey mahallesi 579 sokak no :12 sayılı adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

25.06.2017 tarihinde saat 09.30 sıralarında PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Dilgeş (K) Birol Özkesici isimli teröristin ilimiz İpekyolu ilçesi Hatuniye mahallesinde bir ikamette olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yapılan operasyonda söz konusu terörist ÖLÜ olarak ele geçirilmiştir.

Erzincan'da 4 terörist öldürüldü

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kemah kırsalı Jandarma Komando Timleri ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-19 operasyonu kapsamında elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, 25 Haziran 2017 günü saat 05.00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 4 terörist öldürüldü. Teröristlerin silah ve teçhizatları da ele geçirildi.Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetinde 4 adet Kaleşnikof P.T, 11 adet Kaleşnikof şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:43
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  6. Erzin
  • Zehra TezcanZehra Tezcan1 sa önce
    Allah güvenlik güclerimizin gücüne güc katsin. Ellerinize saglik. Su mübarek bayram günü bizim analarimiz aglayacagina bu köpekler gebersin. Bu itlerin leslerini kuyulamayin vatan topragina. Cuvallayip yallayicilarina gönderin.
  • Ali yildirimAli yildirim2 sa önce
    Geberdigini bilsen bile iki şarjör de benim icin boşaltın.
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