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2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk ayında hizmet alan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 772 bin 430 kişi artarak, 7 milyon 949 bin 992 oldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:05
2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki iki havalimanında, ocakta gelen-giden yolcu ile icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Atatürk Havalimanı’nı, geçen ay iç hatlarda 1 milyon 598 bin 841, dış hatlarda 3 milyon 649 bin 134 olmak üzere 5 milyon 247 bin 975 kişi kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise geçen ay gelen-giden yolcu sayısı 2 milyon 702 bin 17 oldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:05
  1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
  2. DHMİ
  3. İstanbul

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