2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki iki havalimanında, ocakta gelen-giden yolcu ile icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Atatürk Havalimanı’nı, geçen ay iç hatlarda 1 milyon 598 bin 841, dış hatlarda 3 milyon 649 bin 134 olmak üzere 5 milyon 247 bin 975 kişi kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise geçen ay gelen-giden yolcu sayısı 2 milyon 702 bin 17 oldu.