2 günlük bebeği parkta bıraktılar
Şanlıurfa'da 2 günlük kız bebek, battaniyeye sarılarak parka bırakıldı.04 Temmuz 2017 Salı 14:31
Olay, öğle saatlerinde Hekimdede Mahallesi’ndeki Karakoyun Parkı’nda meydana geldi. Parkta gezen bir kişi, ağlama sesi duyunca baktığı ağacın altında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.
2 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ
Battaniyeye sarılı bebek, parkta bulunan muhtar kulübesine götürülerek, durum polis ve sağlık görevlilerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği muayene ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, bebeği parka bırakan anne ve babasının kimliğinin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.