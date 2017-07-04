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2 günlük bebeği parkta bıraktılar

Şanlıurfa'da 2 günlük kız bebek, battaniyeye sarılarak parka bırakıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:31
2 günlük bebeği parkta bıraktılar

Olay, öğle saatlerinde Hekimdede Mahallesi’ndeki Karakoyun Parkı’nda meydana geldi. Parkta gezen bir kişi, ağlama sesi duyunca baktığı ağacın altında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.

2 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Battaniyeye sarılı bebek, parkta bulunan muhtar kulübesine götürülerek, durum polis ve sağlık görevlilerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği muayene ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, bebeği parka bırakan anne ve babasının kimliğinin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:31
  1. şanlıurfa
  2. bebek
  3. hekimdede
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