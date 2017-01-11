2 gündür aranıyordu! Eski başkan ölü bulundu…

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Kesme beldesinin geçen dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Kanatsız, hayvanlarını otlatmak için dün beldeden ayrıldı. Kanatsız'a ulaşamayan yakınları, durumu Jandarmaya bildirdi. Jandarma ve afad ekipleri, belde dışındaki yüksek arazide, Kanatsız'ın cesedine ulaştı. Kanatsız'ın cenazesi, incelemenin ardından Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kanatsız'ın, kalp krizi sonucu veya donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 19:27
Bu haber 3.775 kez okundu