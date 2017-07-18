2 günde 3 bin kişi başvurdu! Beklenen rakam

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 685 Sayılı KHK ile oluşturulan Komisyon, 22 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına başladı.

Toplam 7 üyeden oluşan komisyonun 3 üyesi kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, 1 üyesi hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, 1 üyesi mülki idare amirleri arasından İçişleri Bakanı tarafından, 1'er üye ise Yargıtay ve Danıştay tetkik hakimleri arasından HSK tarafından belirlendi.

Komisyona çalışma yeri olarak da eski Askeri Yargıtay binası tahsis edildi.

Başvuru alma sürecine ilişkin bilgi işlem altyapısını oluşturan Komisyon, ilgili tüm bilgileri de bu sisteme kaydetti.

Komisyonunun teşkilat yapısı ve çalışma planı, 200 civarında raportör, uzman, müfettiş gibi personelin görevlendirilmesi gibi işlemlerine ise devam ediliyor.

- Başvuruların 500 bini aşacağı öngörülüyor

Başbakanlık kayıtlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına 300 bin civarında başvuru yapıldığı, yargı mercilerine yapılan başvuru sayısının ise 100 bin civarında olduğu görülüyor. Komisyonda oluşacak toplam başvuru sayısının 500 bini aşacağı öngörülüyor.

Komisyon, bu nedenle oluşturulan bilgi işlem altyapısı ile mükerrer kayıtları birleştirecek ve başvuruların sağlıklı bir şekilde incelenmesi sağlanacak.

Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Başvurular, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/" internet adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurularak yapılacak.

- Başvurular dün başladı

Öte yandan, elektronik ortamda alınan başvurular dün saat 08.00'den itibaren başladı.

İlk gün Komisyona elektronik ortamda 3 bin 28 başvuru yapılırken, bu başvuruların bin 189'u valilik veya ilgili kurumlarca onaylanarak tamamlandı.

Komisyon tarafından oluşturulan bilgi işlem altyapısı üzerinden valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla alınan başvuruların sorunsuz şekilde devam ettiği de bildirildi.