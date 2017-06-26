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2 genci akut kayalıklar arasından kurtardı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ndeki Kelebekler Vadisi’ne inerken kayalıklarda mahsur kalan 25 yaşındaki Adem Dağ ile 29 yaşındaki Erhan Yanar, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kurtarıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:05
2 genci akut kayalıklar arasından kurtardı

Edinilen bilgiye göre, tatil için ölüdeniz gelen Adem Dağ ile Erhan Yanar karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi Hisar mevkiindeki patika yoldan gitmek istedi.

Patikadan yürüyüşe başlayan 2 tatilci yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

Tatilcilerin mahsur kaldığı yere ulaşan AKUT ekipler, istasyon kurarak halatlar yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan Dağ ve Yanar’ı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:05
  1. Muğla
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