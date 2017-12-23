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2 Filistinli daha şehit oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararının reddedilmesiden sonra bugün İsrail güvenlik güçleri ile Filistinli

23 Aralık 2017 Cumartesi 02:03
2 Filistinli daha şehit oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararının reddedilmesiden sonra bugün İsrail güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında yine çatışmalar yaşandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırında İsrail güçleriyle yaşanan çatışmada 24 yaşındaki bir Filistinli'nin göğsünden vurulması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. 29 yaşındaki bir Filistinli de ilerleyen saatlerde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirdi.

'6 KİŞİ GERÇEK MERMİYLE YARALANDI'

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşraf el Kidra 6 kişinin de çatışmalarda gerçek mermiyle yaralandığını söyledi.

AFP muhabiri İsrail güvenlik güçlerinin taş atan eylemcilere gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşarıtıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

İsrail ordusu ise olayı soruşturduğunu duyurdu.

BATI ŞERİA'DAKİ EYLEMLERDE DE YARALANANLAR VAR

Kızılay ise bugün İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığını, onlarca Filistinlinin ise gazdan etkilendiğini duyurdu.

6 ARALIK'TAN BU YANA 9 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde 9 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi ise yaralandı.

9 Filistinli'den ikisi İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazzeye yaptığı bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 02:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Bu metodlaBu metodla21 sa önce
    Sonuç hep aynı,onca yıldan beri
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 202322 sa önce
    DAHA ÇOOOK KUDURACAKLAR GEBERESİCE GÂVUR OĞLU GÂVURLAR!!!!!ALLAH AZZE VE CELLE TÜM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET ETSİN İNŞÂALLÂH...
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