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2 farklı havalimanında sır gibi 21.5 milyon dolar yakalandı.

İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında aynı gün içinde bir valiz içinde 21.5 milyon dolar yakalandı.

2 farklı havalimanında sır gibi 21.5 milyon dolar yakalandı.
Eklenme: 31 Aralık 2016, 08:38
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İstanbul’un iki büyük havalimanında aynı gün yapılan kontrollerde valizler içerisinde bulunan toplam 21.5 milyon dolara savcılık talimatıyla el konuldu. İki ayrı olayda 6 kişi gözaltına alınırken İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 13 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’nda Diyarbakır’a boş valizlerle giden ve daha sonra dolu valizlerle gelen 2 kişi tespit edildi. Her birinde iki valiz ve bir sırt çantası bulunan kişilere görevliler tarafından bagajları sorulduğunda para olduğunu, Irak’tan getirdiklerini ve gümrük beyanlarının olduğunu söylediler.

‘IRAK’A İHRACAT PARASI’

İki şüpheli, Habur Gümrük Müdürlüğü’ne yapılmış toplam 5 milyon 300 bin dolarlık beyan formlarını gösterdi. Irak’a yapılan ihracat paralarını getirdiklerini söyleyen 2 kişi, 2 milyon 800 bin dolarlık beyan formunu evde unuttuklarını, toplamda 8 milyon 100 bin dolar para getirdiklerini beyan etti. Ancak sayımda valizlerden 14 milyon 900 bin dolar ve yaklaşık 50 bin İngiliz Sterlini çıktı. Olay savcılığa bildirildi, beyan edilen parayla valizlerden çıkan para arasında büyük fark bulunması ve şirketin sermayesinin son derece düşük olması da dikkate alınınca 2 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği paralara el konmasına karar verdi.

AYNI GÜN SABİHA GÖKÇEN

Aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da Kırgızistan’dan gelen 2 kişinin valizlerinde para olduğu tespit edildi. Çantalarında yüklü miktarda para olduğunu beyan eden kişiler de tekstil ticareti yaptıklarını, paraları da genelde bavulla sevk ettiklerini söyledi. 2 kişi gümrük nakit beyanlarının bulunduğunu belirtti. Para miktarının yüksek olması nedeniyle savcılık talimatıyla 3 kişi gözaltına alındı ve yaklaşık 6 milyon 500 bin dolara da nöbetçi hâkimlik kararıyla el konuldu. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatan savcılığın incelemesi sürerken paraların terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.

Habertürk

 
EtiketlerİstanbulDiyarbakırSabiha Gökçen HavalimanıHabur Gümrük Müdürlüğü
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