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2. el araç alırken nelere dikkat etmeliyiz?

İkinci el araç alıcıları, başta dolandırıcılık olmak üzere pek çok sorunlarla karşılaşıyor. Peki mağdur olmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:22
2. el araç alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yıllarca verilen emeklerin zayi olmaması için araç alırken dikkat edilmesi gereken olmazsa olmazlar var. Aksi takdirde paranızdan olabilir ya da aldığınız araçtan memnun kalmayabilirsiniz. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Otomotiv danışmanı Şükrü Uğuz, aracın mutlaka yetkili servislere gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Uğuz, “İkinci el araç alım ve satımlarımda kesinlikle elden para transferi yapılmamalı, ödeme noterde yapılmalıdır. Araç sahibi kimse onunla muhatap olunmalıdır. Yetkili servis ya da 2 el eksperde araç durumu kontrol ettirilmelidir. Ruhsattaki motor ve şase numaralarının araçtaki ile aynı olup olmadığı kontrol edilerek aracın plaka, şasi numarası ve motor numarası 5664’e mesaj atılarak sorgulanmalıdır.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:22
  1. 2. el araç alırken nelere dikkat etmeliyiz?

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