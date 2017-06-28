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2. Ekmel fiyaskosu! CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu değil...

Ulusal bir gazete çıkan köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı ve yerine İlhan Kesici'yi aday göstereceği iddia edildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:33
2. Ekmel fiyaskosu! CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu değil...

16 Nisan referandumunun hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik krizi yerini 2019'da gösterilecek aday tartışmalarına bıraktı. “Adalet Yürüyüşü” 2019'a hazırlık ve muhalefet blokunun dağılmasını önlemeye yetecek mi bilinmez. Ancak Kılıçdaroğlu'nun 2019 adayları konusunda söylentiler devam ediyor.

Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin, 'Muhalefetin 2019 adayı” başlıklı yazısında “İyi haber: CHP'nin 2019'daki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil.” diye yazdı.

CHP'nin muhafazakârlardan oy kapmaya çalışma stratejisini ve “Ekmel Bey” hezimetini hatırlatarak “Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki “Ekmel Bey 2.0” projesi var aslında. Müthiş bir öngörüsüzlükle yine sağ seçmenden oy kapma peşinde.” dedi.



Oray Eğin'in iddiasına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 için kafasından geçen isim İlhan Kesici. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşün ardından ve yeterli PR'ın sağlandığından emin olduğunda 2019 kampanyasını başlatacağını öğrendiğini söyleyen Eğin, “1994'te Erdoğan'a karşı seçim kaybetmiş Kesici, 2019'da varlık gösterebilir mi? Kesici markasının eskiden bir tür albenisi vardı üstelik. Planlama'dan gelen, siyasetin en büyük figürlerinden Demirel'in yakını, nispeten genç, yeni ve en önemlisi denenmemişti. Dahası arkasında bugün asla hissetmeyeceği bir medya rüzgârı vardı.” dedi.


Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:33
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İlhan Kesici
  3. Cumhurbaşkanı Adayı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 34 dk önce
    Kimi aday gösterse, CHP için sonuç Hüsran Olacak. Hiç Şüphesiz.
  • ermanerman58 dk önce
    Mecburen mhp ile doğrudan veya dolaylı bağı olmuş olan birini aday yapacaklar.Ama seçimden n bir yıl evvel Kesici lisedeyken üniversitede iken kahraman bir ülkücüydü haberleri cnn de habertürkde ntvde konuşulmaya sözcüde hürriyette yazılmaya başlanırsa o zaman tamam
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