2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün sonuna yaklaşıyor. CHP’li vekilin tutukluluk halinin değişmeyeceğini bile bile yeni gelişmeler beklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bazı planları uygulamaya koyacağız” diyerek birden bire ağız değiştirdi. Bununla da yetinmeyen CHP lideri yürüyüşünü 9 Temmuz günü İstanbul Maltepe’de bitirmekten de çark etti. Casusluktan tutuklanan Berberoğlu’nu bahane ederek yollara düşen Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, ülkeyi karıştırmak için kolları sıvadı şeklinde yorumlandı.

Gezi Parkı’ndan başlatacaklar

Ülkeyi yangın yerine çeviren eylemlere sahne olan Gezi, yeni kaos girişimi için yine merkez olarak seçildi. Parka yakın bir otelde oda tutan Alman ajan E.M.S. kurduğu düzenekle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bildirileri önceki gün caddeye yağdırdı. CHP’nin, FETÖ’nün ve PKK’nın buradan başlatmak istediği 2. Kalkışma için ilk mesaj verilmiş oldu. Hain planla ilgili deaylar ise terör örgütlerinin destekçilerinden gelmeye başladı. İlk detay FETÖ’nün tetikçisi Rubin’den geldi. “Türkiye karmaşaya bir kurşun uzaklığında” sözleriyle Türkiye’nin bir cinayet veya suikastla karıştırılmaya çalışılacağını itiraf etti. Alman medyası da darbe çağrısı yaptı. Der Spiegel hain tezgahı bir aşama daha ileri taşıdı. “Yeni darbe teşebbüsü olabilir” haberiyle ordu içindeki kriptolara göz kırptı.

Der Spiegel’de darbe çağrısı

Gezi olaylarının bir numaraları provokatörü Der Spiegel, ikinci bir darbe ihtimalinin olduğunu gündeme taşımaya çalışıyor. Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, 2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olaylarında aktif rol üstlenerek kitleleri kışkırtmayı hedeflemişti. FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişimine ilişkin bir yazının yayınlandığı Alman dergisinde, ikinci bir darbe ihtimalinin olduğu ifade edildi. Yazıda, “Darbe teşebbüsüne yol açan tüm faktörler halen mevcut. Yeni krizler ve hatta ikinci bir darbe teşebbüsü artık olası değil denemez” ifadelerine yer verildi.

“Güçlendirerek desteklenmeli”

Gezi olaylarından sonra İngiltere'ye yerleşen oyuncu Memet Ali Alabora, Londra'da katıldığı bir organizasyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşe destek verdi. PKK’ya katılım çağrısı yapan Alabora, “Eylem eylemdir. İçinde olarak, eleştirerek, güçlendirerek desteklenmelidir” dedi. Alabora Gezi eylemlerinde halkı kin ve nefrete teşvik ederken yapılanın bir ağaç eylemi değil 'darbe girişimi' olduğunu “Mesela ağaç değil. Sen hala anlamadın mı?” sözleriyle itiraf etmişti.

Gezi Parkı girişe kapatıldı

LGBT yürüyüşünün İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından alınan önlemler kapsamında Taksim Gezi Parkı kapatıldı. Parkın yakınında bir TOMA aracı bekletilirken polisler parka girmek isteyenleri uyararak girişlere izin vermiyor. Çevik kuvvet polisleri tarafından parkın girişi kapatılırken, alınan önlemlerin sürdüğü öğrenildi.

(Güneş)