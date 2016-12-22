2 çocuğu daha Levent Kırca için dava açtı

Geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu Levent Kırca'nın (67), Oya Başar'dan olan iki çocuğunun ardından ilk eşi Nur Diner'den olan iki çocuğu da mirasını reddetti.

Sabah'ın haberine göre Kırca'nın Diner'den olan çocukları Oğulcan Kırca ve Özdeş Kırca, mirası reddetmek için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme de talebi yerinde bularak mirasın reddine karar verdi. Daha önce de Kırca'nın Başar'dan olan çocukları Umut Kırca ve Ayşe Kırca babalarının mirasını reddetmişti.

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Çocukları, Levent Kırca'nın mirasını reddetti