Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 bin yıllık 2 küp yılan zehri ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri değeri 1 milyon TL olan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserleri ele geçirdi.

30 Ocak 2018 Salı 19:49
2 bin yıllık 2 küp yılan zehri ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan İzmir iline tarihi eser götürdükleri ve organize olarak hareket ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdukları şüpheli araçtan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap mayası ele geçirdi.

Olayda M.D., R.P., M.Y., E.Z., H.Ç., A.K., ve S.G., isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:49
  1. Balıkesir
  2. Yılan zehri
  3. 2 bin yıllık yılan zehri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK konvoyuna saldırı düzenlendi
    1. TSK konvoyuna saldırı düzenlendi
    2. Türkiye'den müthiş atak!
    3. Jandarmadan bayrak şiiri.. "Mezarını..
    4. HTŞ'den Türkiye açıklaması
    5. Stalin’in katliamını ortaya..
    6. Terör örgütü tadilat başlattı
    7. 2 bin yıllık 2 küp yılan zehri ele..
    8. Kağıt kesiğinin neden çok acıtır?
    9. CHP'li başkandan flaş Afrin açıklaması!
    10. ''5 ABD askeri öldürdük''
    11. ''Üçüncü savaş evresine geçiyoruz''
    12. Ürdün ile ABD anlaştı... Sekiz..
    13. Ani saldırılar başladı...
    14. Mehmetçik, YPG'li teröristleri dünyaya..
    15. PKK'dan Esed'e Afrin teklifi
    16. Savaş ile ilgili bilgileri saklıyorlar
    17. Sırrı Süreyya terör sevici doktorların..
    18. Döviz bürolarına 'terör' düzenlemesi..
    19. Volkan Şen Süper Lig'de kaldı!
    20. Belçika'da 'YPG' istifası!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...
    Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'