2 bin liraya otomobil yaptılar

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 2’nci sınıf öğrencileri sistem analizi dersi kapsamında ’Navrolet’ adını verdikleri bir araç yaptı. Eski araç parçalarından 80 kilometre hıza ulaşabilen araç, hocalarının da beğenisini kazandı. 5 öğrenci tarafından oto tamircilerinden temin edilen eski parçalardan yapılan otomobil, 2 bin liraya mal edildi.

Öğrenciler önemli bir başarıya imza attı

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Işıktaş, hurdaya çıkmış bir binek aracın güç aktarma organları ile yürür aksamları kullanılarak özgün bir taşıt tasarımı yapan öğrencilerinin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.