İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 bin liraya otomobil yaptılar

Sinop Üniversitesi'nden 5 öğrenci, eski araç parçalarından otomobil yaptı. 80 kilometre hıza ulaşan araç, 2 bin liraya mal oldu.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:32
2 bin liraya otomobil yaptılar

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 2’nci sınıf öğrencileri sistem analizi dersi kapsamında ’Navrolet’ adını verdikleri bir araç yaptı. Eski araç parçalarından 80 kilometre hıza ulaşabilen araç, hocalarının da beğenisini kazandı. 5 öğrenci tarafından oto tamircilerinden temin edilen eski parçalardan yapılan otomobil, 2 bin liraya mal edildi.

Öğrenciler önemli bir başarıya imza attı

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Işıktaş, hurdaya çıkmış bir binek aracın güç aktarma organları ile yürür aksamları kullanılarak özgün bir taşıt tasarımı yapan öğrencilerinin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:32
  1. Sinop Üniversitesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar ödüllendirildi
    1. Kaçmayıp gardiyanı kurtaran mahkumlar..
    2. AK Parti'li belediye başkanı görevden..
    3. Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC..
    4. İlk doğalgazı göndermeye başladılar...
    5. Hakkımı helal etmiyorum!
    6. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
    7. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
    8. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
    9. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
    10. Borsa rekorunu tazeledi
    11. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
    12. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
    13. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
    14. Kırmızı bültenle aranan kişi..
    15. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
    16. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
    17. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
    18. Türk otomotiv devine büyük şok!
    19. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
    20. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!