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2 bin 900 kez Bylock kullandı, mahkeme tahliye etti

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’cü olduğu ve ByLock’u 2 bin 900 kez kullandığı iddiasıyla tutuklanan Yunus Gürbüz’ün tahliyesine karar verdi.

03 Kasım 2017 Cuma 10:36
2 bin 900 kez Bylock kullandı, mahkeme tahliye etti

Dışişleri’nde mühendis olarak çalışan Yunus Gürbüz’ün cep telefonunda yapılan incelemede BTK kayıtlarına göre 2 bin 900 kez sisteme giriş yapması, deliller arasında yer aldı. Gürbüz, mahkemedeki ifadesinde, MİT’ten gelen ByLock kayıtları ile BTK’dan gelenler arasında tarih ve saat çelişkisi olduğunu savundu. Gürbüz’ün avukatı Osman Rahmi Ofluoğlu ise müvekkilinin ByLock’u programın şifresiz olduğu dönemde indirdiğini söyledi.

SAVCI CEZA İSTEDİ MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Mahkeme, savcılığın sanığın ByLock’u kullanıcısı olduğunu ikrar ettiğini belirtip tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşılık tahliye kararı verdi. 31 Ekim’de oybirliğiyle verilen tahliye kararında özetle, “Sanık Gürbüz’ün tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, delilleri karatma ihtimalinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olması, bu aşamada tutuklulukta sağlanacak yararın adli kontrol hükümleri ile sağlanacak olması dikkate alınarak başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse tahliyesine karar verildi” denildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:36
  1. Yunus gürbüz
  2. FETÖ
  3. Bylock
  4. mahkeme
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