2 bin 500 hastanın durumu kritik

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramallah Yönetimi’nin sevk işlemlerini politik sebeplerle durdurması nedeniyle, 2 bin 500 hastanın sevk talepleri Ramallah’ta bekletiliyor. Ramallah Yönetimi’nin keyfi uygulamaları nedeniyle buradaki hastaların hayatları hakkında büyük endişe duyuyoruz” denildi.

Açıklamada, hastaların insani yardım çağrısında bulunduklarına ancak kendilerine herhangi bir yardım gelmediğine dikkat çekildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki Filistin hükümetinin yurt dışına sevk işlemlerinin ardından ilaç tedarikini de durdurmasıyla Gazze'deki hastaların durumunun kötüleşeceği uyarısı yapılmıştı.

Açıklamada, ilgili taraflara, özellikle onlarca lösemi hastası için acilen ilaç tedarik edilmesi ve yurt dışına sevklerin başlaması için Filistin hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Ancak Ramallah’taki Filistin Yönetimi’ne bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada ise, hastaların sevk işlemlerinin durdurulduğuna ilişkin haberler yalanlanmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na yönelmek zorunda kalıyor.

Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı yurt dışındaki tedavi işlemleriyle ilgilenen birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Filistin yönetiminin mayıs ayında bin 622 Gazzeli hastanın sevk işlemini reddettiğini bildirmişti