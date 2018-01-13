2 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

En az lise mezunu olmak üzere alınacak olan özel güvenlik görevlileri özel sektör firmalarında istihdam edilecek. İŞKUR aracılığı ile yapılacak özel güvenlik görevlisi alımları önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Peki, özel güvenlik görevlisi personel alımı başvuru şartları nelerdir? Türkiye İş Kurumu ve interaktif iş ilanları siteleri aracılığı ile yayımlanmakta olan güvenlik görevlisi pozisyonlarına bakıldığında silahlı ve silahsız en az lise mezunu 2 bin 722 güvenlik görevlisi alımı yapıldığı görülmektedir. İşte, özel güvenlik görevlisi başvuru şartları ve tüm ayrıntıları...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI

*Güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (silahlı - silahsız)

*Boy ve kilo uyumlu olmak

*İnsan ilişkilerinde başarılı olmak

*Yoğun tempoda çalışmaya uygun olmak

*Sağlık sorunu işini yapmaya engel olmamak

*Vardiyalı sistemde çalışabilir olmak (firmaya göre değişken)

*Yukarıda genel olarak güvenlik görevlisi alımı ilanına ilişkin bilgiler verilmiştir. Alım yapılan illere bakıldığında tüm Türkiye geneli güvenlik görevlisi alımı yapıldığı görülmektedir. Ancak alımların en büyük bölümü İstanbul ve Ankara'ya yapılmaktadır.